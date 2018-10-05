Сегодня, 5 октября прошли выборы депутатов в Верхнюю палату Парламента Казахстана от Шымкента. Депутатом Сената МП РК по сроку полномочий 2014 года выбран Дархан Сатыбалды, по полномочному сроку 2017 года Нурлан Бекназаров.

5 октября 2018 года состоялись выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкент.

Выборы проводились одновременно по двум мандатам депутатов Сената Парламента. Срок полномочий избираемых депутатов соответствовал сроку полномочий депутатов Сената, избранных в 2014 и 2017 годах. Всего в выборах участвуют 6 кандидатов, из них 2 человека – выдвинуты маслихатом города, 4 – в порядке самовыдвижения.

В день голосования на официальном Интернет-ресурсе Центральной избирательной комиссии www.election.gov.kz был доступен сервис электронного сопровождения выборов депутатов Сената Парламента. Электронная регистрация выборщиков впервые была успешно применена на прошедших 28 июня 2017 года выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. В этом году функционал Интернет-ресурса доработан, добавлена еще одна языковая версия и создана дополнительная страница с отображением анкетных данных и краткой информацией по кандидатам.

Для посетителей сайта на главной странице Интернет – ресурса Центризбиркома были доступны баннеры для просмотра сведений о явке выборщиков и предварительных результатах голосования в режиме реального времени, которые будут активированы в день голосования, утром 5 октября 2018 года. Использование функционала Интернет-ресурса Центральной избирательной комиссии направлено на реализацию задач государственной программы «Цифровой Казахстан» и обеспечение транспарентности проведения выборов.

В Шымкенте Во Дворце торжеств «Туркестан» из 29 депутатов городского маслихата проголосовали 26. В выборную гонку изначально вступили шесть кандидатов, двое из которых выдвинуты городским маслихатом, а четверо — самовыдвиженцы. Претендентов на высокий пост было девять человек.

Но гражданина Мырзагалиева городская избирательная комиссия не зарегистрировала. Еще два кандидата Владимир Доронин и Галымжан Майханов сняли свои кандидатуры 1 октября.

Еркін Сатқанбаев, депутат Шымкентского городского маслихата Еркин Сатканбаев одним из первых пришел на выборы и зарегистрировался, как выборщик. Требования к претендентам у него высокие: «Представляющий город Шымкент должен быть образованным, политический грамотным, опытным, ведь они будут разрабатывать законы, они будут отстаивать интересы шымкентцев. Поэтому избранные сегодня в Сенат должны почувствовать ответственность, которая на них ложится. Мы возлагаем на них большие надежды, считаем, что они честно и добросовестно будут служить народу», — считает он.

Ход проведения выборов наблюдали доверенные лица кандидатов, а также наблюдатели и представители СМИ.

Бану Ордабаева, наблюдатель, представитель НПО : Выборы прошли открыто, прозрачно, без нарушений. У меня нет замечаний. Все прошло у нас на глазах: раздача бюллетеней, голосование, подсчет голосов. Все честно.»

Марс Елекеев, председатель Шымкентской городской избирательной комиссии: «Выборы состоялись. Нарушений не было. Все запротоколировано. Итоги мы сразу же после голосования после подсчета и проведения заседания подвели и озвучили для всех. Выборы прошли одновременно по двум мандатам депутатов сената. Депутатом Сената МП РК по сроку полномочий2014 года выбран Дархан Сатыбалды, по полномочному сроку 2017 года Нурлан Бекназаров.

Шынар Оразова