В селе Мартобе установили два дополнительных ШРП.

И хотя агрегаты не новые, но срок службы еще не выработали, уверяют представители компании «КазТрансГаз Аймак». Так они решили проблему, с которой жители Мартобе обратились к журналистам.

Обратиться в СМИ жителей Мартобе нужда заставила. Они на протяжении трех лет просят газовиков заменить ШРП. Заявление однажды приняли специалисты газоснабжающей организации и даже пообещали, что все сделают. И сделали, но люди уверены в том, что их обманули, пообещали установить одно новое ШРП, а установили два, но старых.

По словам представителей компании, эти ШРП исправны и еще не выработали срока эксплуатации. Что касается установки нового ШРП, то эти работы планируеся выполнить не ранее 2021 года.

Что касается старых ШРП, то, как уверяют специалисты газоснабжающей организации, старые в них только ящики, начинка же — новая. Сегодня сотрудники предприятия покрасят и сами ящики, чтобы придать им более презентабельный вид.