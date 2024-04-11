На газовиков-аферистов жалуются шымкентцы

Аферисты под видом газовиков пришли к жительнице Шымкента Ирине Аксеновой.

Предложили осмотреть газовое оборудование, а после отказа впустить в дом потребовали деньги наличными: мол выпишут чек, что с газовыми приборами и трубами все в порядке.

«На мой вопрос, кто вы такие почему вы ходите, где ваши договора, они пожали плечами, сказали: «у нас предписание, что мы должны все проверить газовые приборы», я отказалась и сказала, что платить не буду», — говорит Ирина Аксенова, жительница г. Шымкента.

В АО «КазТрансГаз Аймак» говорят, недобросовестные организации открывают фирмы с созвучным названием и нередко используют поддельные служебные удостоверения. Сейчас в АО «КазТрансГаз Аймак» не обслуживают внутридомовое газовое оборудование, там отвечают лишь за подведение газа к дому.

«Сегодня много жалоб поступает от жителей, пострадавших от так называемых «газовиков». Они, якобы приходят в дом и, угрожая отрезать газ, требуют заплатить за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Сотрудники КазТрансГаз Аймак не взимают наличные деньги, все приходит квитанциями и оплачивается через определенные банки», — говорит Владислав Кисиков, первый заместитель директора шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

«Отрезать газ» при этом вправе только газоснабжающая компания. Но специалисты говорят, домовладельцы действительно должны иметь договор с организацией по проведению техобслуживания внутридомового газового оборудования. Правда, навязывать свои услуги, а тем более угрожать отрезать от газа, частники не имеют права. Кроме того, у такой компании должны быть лицензия на оказание услуг и аттестат.

«Приходит человек с ТОО, подписывается договор, а человек не проверяет ни чеков ни лицензии. Не надо кормить непонятно каких людей и отдавать свои честно заработанные деньги», — говорит Евгений Яворский, адвокат.

Приостановить поставку газа могут только в случае неисправности газового оборудования, при самовольном переносе, монтаже и демонтаже газового оборудования или неуплате.