В Ташкенте в ближайшие годы будет создан уникальный парковый комплекс «Победа», сообщил в ходе выступления перед СМИ по итогам узбекско-российских переговоров президент Шавкат Мирзиёев.

«Чтобы в 2020 году достойно отметить 75-летие Великой победы мы в Узбекистане разрабатываем специальную программу. В ее рамках планируем создать в Ташкенте парковый комплекс «Победа». Он станет символом нашей общей борьбы против фашизма, послужит воспитанию молодого поколения в духе уважения к истории, патриотизма и дружбы народов», – рассказал президент, передает podrobno.uz.

Напомним, что население нашей страны на начало войны составляло около 6,5 миллиона человек, из которых 1,5 миллиона участвовали в войне. На полях сражений погибло более 500 тысяч наших соотечественников, дестяки тысяч вернулись инвалидами, пропали без вести.

В Узбекистане также готовят и другой проект – художественный фильм о сто одном солдате-герое из Узбекистана, которые внесли свой вклад в победу над фашисткой Германией в годы Второй мировой войны. Пройдя все муки ада в концлагере голландского города Амерсфорт они погибли, даже не узнав о своем подвиге.

Фильм планируется выпустить к концу 2020 года. В стране уже началась подготовка сценария картины «101» на основе романа Анвара Иргашева.