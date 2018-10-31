Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев принял главного тренера национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанова.

В ходе беседы Мырзагали Айтжанов доложил главе региона о проводимой работе в сборной и о развитии бокса в Туркестанской области. Кроме того, главный тренер национальной сборной выразил готовность оказать всестороннее содействие в развитии бокса в Туркестанской области.

«Я сам уроженец Сайрамского района Туркестанской области. И как уроженец этой области, я должен многое сделать для развития бокса в родном регионе. Я хочу поделиться своим опытом, ориентировать и вовлечь молодежь в занятие боксом», — сказал М. Айтжанов.

В свою очередь, глава области выразил искреннюю благодарность главному тренеру страны за гражданскую позицию и выразил всестороннюю поддержку в планах на предстоящий период, а также отметил, что сфера физической культуры и спорта находится на ежедневном контроле.

В завершение встречи глава региона дал ряд конкретных поручений исполняющему обязанности руководителя областного управления физической культуры и спорта А. Бердашеву, в том числе по тем направлениям, указанным в Послании Главы государства в сфере физической культуры и спорта.