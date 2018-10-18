Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за девять месяцев 2018 года составила по Туркестанской области 24905 тенге.

Продовольственный набор составил 13698 тенге, непродовольственные товары и платные услуги – 11207 тенге.

В его структуре доля расходов на приобретение мяса, мясопродуктов и рыбы занимала 19,8%, молоко и молокопродукты, яйцо, масло, и жиры – 14,7%, овощей и фруктов – 11%, хлебопродуктов, крупяных изделий и риса – 7,1%, сахара, чая, соли, майонеза дрожжи и специй – 2,4%, непродовольственных товаров и платных услуг – 45%.