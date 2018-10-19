В Сети распространяется видеоролик, на котором можно услышать пение антарктических льдов, передает NUR.KZ.

Видеоролик был выложен на YouTube-канале американского геофизического союза.

Исследователи выяснили, что сильный ветер, дующий через снежные дюны, вызвал вибрацию ледяного покрова, тем самым создавая гул, который может навеять страх на человека, так как такое «пение» напомнило звуки из фильмов ужасов.

Правда, гул без помощи специальных инструментов и оборудования люди расслышать не смогут, так как звуки «песни» шельфа слишком низки.

Эксперты выяснили причину возникновения странных звуков. По их словам, это связано с изменением силы ветра и температуры воздуха.