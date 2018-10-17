26 октября 2018 года в Шардаре на побережье водохранилища впервые пройдет международный фестиваль «Safari Shardara». Гости смогут ознакомиться с природой Кызылкумского края, принять участие в разнообразных развлечениях и спортивных соревнованиях.

Отметим, что на фестивале, организованном в рамках программы Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и направленном на повышение туристского потенциала Туркестанской области, пройдут автомобильные гонки на песках и композиционное шоу «Rock racing».

Кроме того, гости станут свидетелями верблюжьих гонок, а также международного соревнования по охоте с ловчими птицами. Наряду с этим, организаторы проведут соревнования по мотокроссу, рыболовству, парусному спорту, академической гребле, а также пляжному волейболу и футболу.

Также, на фестивале «Safari Shardara» выступят известные эстрадные исполнители, танцевальные коллективы танца, цирковые артисты и акробаты.