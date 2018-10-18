39-летнему полицейскому проведена операция, сейчас его состояние медики оценивают, как стабильное.

Как рассказал врач высшей категории областной клинической больницы Максут Аймагамбетов, «раненый вчера полицейский был госпитализирован с колото-резаным ранением брюшной полости, с геморрагическим шоком. Больного экстренно прооперировали, состояние стабильное, он получает интенсивную терапию».

Напомним, что при задержании подозрительных лиц в Шымкенте был ранен полицейский. Это произошло при регулярном патрулировании улиц в самом центе города.

Возле автостоянки, на перекрестке пр. Кунаева и Тауке хана, полицейские Шымкента заметили группу подозрительных лиц и попытались выяснить обстоятельства. Заметив полицейских, один из молодых людей решил скрыться бегством.

Участковый инспектор полиции не раздумывая побежал за ним. При задержании подозреваемый оказал ему активное физическое сопротивление и нанес несколько ножевых ранений. Несмотря на это раненый сотрудник полиции, применив приемы самообороны, обезвредил убегавшего.