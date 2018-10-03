Шымкентской транспортной прокуратурой выявлены нарушения трудовых прав работников железнодорожного предприятия.

В частности, в нарушение норм Трудового кодекса и условий коллективного договора работники филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» — «Шымкентское отделение магистральной сети» не в полной мере обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

К примеру, в этом году летней спецодеждой обеспечены не все работники, а только 38%, средства индивидуальной защиты выданы только 4%.

Мерами прокурорского надзора 2 106 работникам выдана спецодежда, обувь, средства индивидуальной защиты, моющие и дезинфицирующие средства.

Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Вопросы соблюдения трудовых прав граждан на предприятиях транспортной инфраструктуры находятся на постоянном контроле прокуратуры.