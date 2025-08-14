Лучшую семью выбрали в Шымкенте

В молодежном ресурсном центре наградили победителей городского этапа традиционного национального конкурса «Мерейлі отбасы». Его цель, популяризация нравственных ценностей казахстанской семьи, укрепление института семьи, продвижение ответственного супружества и воспитание молодого поколения в духе патриотизма.

Конкурс проводится в Казахстане уже 12 лет и объединяет семьи, которые своим примером вносят вклад в развитие общества.

Акбота Оспан, начальник отдела управления внутренней политики и по делам молодежи г.Шымкента: «Это мероприятие проходит не первый год, его цель вырастить патриотичных детей, укрепить институт семьи. Перед тем как подвести итоги, мы собрали заявки, была создана комиссия, которая отбирала семьи по различным критериям. Так, оценивалось, какой вклад внесли члены семьи в развитие города. Так как этот год президент объявил годом рабочих профессий, мы делали упор на семьи в которых есть люди рабочих специальностей. Каждой семье мы вручим телевизор и благодарственное письмо».

В этом году в Шымкенте поступило более 150 заявок на участие, 20 семей вышли в финал. Конкурс проводился среди всех пяти районов города. Победителем стала семья Нуртаевых из района Аль-Фараби — династия железнодорожников. Им вручили сертификат на 1 миллион тенге и путевку на республиканский этап конкурса.

«Огромная благодарность всем организаторам, я 62 года отдал железнодорожной сфере. Желаю нам мирного неба над головой и процветания нашей стране», — сказал Нургали Нуртаев, житель г. Шымкента.

Асия Нуртаева, жительница г. Шымкента: «Воспитание начинается с семьи, ребенок делает не то что ему говоришь, а то что он видит в своей семье. Очень важно прививать традиции ребенку, чтобы он продолжал их на протяжении своей жизни. Также необходимо прививать уважение к старшему поколению».

Теперь семья Нуртаевых будет представлять Шымкент на республиканском уровне, демонстрируя ценности сплоченности, трудолюбия и уважения к традициям. Победители уверены, что крепкая и дружная семья, это основа процветающего государства.