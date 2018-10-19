В областном суде Шымкента завершилось рассмотрение апелляции в отношении журналистов, осужденных за распространение порнографических материалов, передает NUR.KZ.

«Областная коллегия по уголовным делам на основании статьи 71 УК РК за истечением срока исковой давности освободила всех четверых осужденных от уголовной ответственности по главному обвинению – распространении порнографических материалов (статья 311 УК РК).

По статьям «Хулиганство» областная коллегия признала виновными всех четверых, но в отношении троих – Анаркуль Сулеевой, Багилы Кадырбаевой и Абдрамана Турмаганбетова была применена амнистия.

Также с Анаркуль Сулеевой сняты все ранее наложенные ограничения на права заниматься журналистской деятельностью»,- сообщил судья областного суда Наурызбай Ауезов.

Уголовное наказание в виде ограничения свободы осталось только у Хабидина Рахманбердиева.

У сторон имеется возможность обратиться с кассацией в Верховный суд РК, однако в настоящее время вынесенный приговор считается вступившим в законную силу.

Напомним, трое шымкентских журналистов и один общественник летом этого года были осуждены за то, что с целью компрометации имама одной из сельских мечетей, опоили его снотворным, раздели донага и сняли его в непристойном виде. Эти видео и фото затем было размещены в интернете.

Сами осужденные виновными себя так и не признали.