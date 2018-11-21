98% населения Туркестанской области имеют электронные паспорта здоровья.

По Туркестанской области сформирован 1 791 201 электронный паспорт здоровья. Это 98% от населения области. Медицинские работники области прошли обучение в рамках информационной системы, 290 668 граждан уже воспользовались мобильными приложениями.

Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев.

По словам руководителя управления, показатель материально-технического оснащения медицинских организаций области превышает 65%.

«В 2018 году на материально-техническое оснащение медицинских организаций направлено 8,1 млрд. тенге. По сравнению с прошлым годом дынный показатель увеличился в 1,5 раза. В первую очередь были поставлены задачи по укреплению службы материнства и детства, реанимации, операции, скорой помощи и реализации программы «Цифровой Казахстан». Наряду с этим, в Туркестане запланировано строительство городской поликлиники, областной многопрофильной больницы на 610 коек, а также областного противотуберкулезного и онкологического центра, реконструкция и запуск областной станции скорой помощи», — подчеркнул М.Егизбаев.

По словам спикера, в целях обеспечения приоритетности и управления основными заболеваниями на уровне ПМСП внедряется программа управления заболеваниями. В текущем году в 20 организациях ПМСП Туркестанской области внедрена программа управления заболеваниями по трем нозологиям. Более того, в текущем году открыты 3 инсультных центра в Кентау, Сайрамском, Сарыагашском районах. За счет средств областного бюджета приобретены 3 комплекта компьютерных томографа.

Пресс-служба акима Туркестанской области