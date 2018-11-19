Мы давно привыкли к тому факту, что на юге Казахстана уже больше четверти века работают 20 этнообъединений и их 51 филиал в городах и районах Туркестанской области. Похоже, что теперь – с обретением Шымкентом статуса города республиканского значения – в мегаполисе будут создаваться свои городские этнообъединения. Мы будем рассказывать вам о том, какие цели и задачи они ставят перед собой.

Первой нашей собеседницей стала Ася Мухамедова, председатель этнокультурного общественного объединения татар и башкир города Шымкента «Ак Барс». До недавнего времени Ася Ириковна была председателем Южно-Казахстанского областного татаро-башкирского этнокультурного центра.

— Ася Ириковна, почему у руководимого вами объединения именно такое название – «Ак Барс»? У многих имя «Ак Барс» в первую очередь ассоциируется с российским профессиональным хоккейным клубом, выступающим в Континентальной хоккейной лиге…

— Да, есть такое. Но это просто совпадение. Действительно, символом нашего общественного объединения является Ак Барс – белый, снежный барс (ирбис). Это красивое грациозное дикое животное, которое принято считать покровителем свободолюбивого народа Казахстана. К слову, эмблема нашего общественного объединения представляет собой круг, внутри которого Ак барс, держащий в лапах тюльпан Грейга – еще один прекрасный символ, на этот раз – Аксу Жабаглинского природного заповедника, где снежный барс и обитает.

— С названием – понятно. Расскажите о целях создания общественного объединения.

— У нас самые благие цели, главные из которых – пропаганда истории и культурных традиций казахского народа и народов, населяющих Республику Казахстан, изучение государственного и других языков, в том числе татарского и башкирского, воспитание патриотизма и любви к Родине, Республике Казахстан.

— Каким образом эти цели будут воплощаться?

— Здесь важно напомнить о преемственности. Все то хорошее, что было наработано областным татаро-башкирским этноцентром, будет органично продолжено и в городском. К примеру, работа воскресных школ татарского и башкирского языков, танцевальных, хоровых, художественных, спортивных и туристических кружков для жителей города Шымкента и области всех возрастов. Организация татарских и башкирских национальных народных праздников, творческих фестивалей, конкурсов, концертов, торжеств, творческих и музыкальных вечеров, да даже свадеб.

— Да, достаточно масштабно. А у вас есть данные, сколько сегодня татар проживает в Шымкенте?

— Есть такая цифра – 9125 человек. Разумеется, с учетом естественных плюса-минуса…

— Какая точность. И вам известно, сколько в их числе ветеранов войны, тружеников тыла?

— Увы, вот здесь точных сведений у нас пока нет.

— Но это поправимо. Достаточно кинуть клич: «Татары-башкиры, отзовитесь!», и можно будет составить достоверную, «живую» базу данных, составить картотеку.

— Да. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям города Шымкента с просьбой сообщить о себе, своих близких – людях старшего возраста. Давайте, объединимся, будем общаться, сообща решать возникающие проблемы, возможно, делиться хорошими новостями и в итоге – приумножать мощь не только Шымкента, но и Казахстана, гражданами которого все мы являемся. Номер моего телефона – 8702 843 06 04.

— Вы уже сказали о преемственности. Значит, и сабантуи, и конкурс «Играй, гармонь!», который проводится совместно со славянским этноцентром, будут продолжены. Это прекрасно, а что еще нового, какие из направлений работы станут приоритетными?

— Мы хотим вложить свои силы в полноценное развитие молодежи, их детей. Главный акцент – на воспитание патриотизма, уважения и любви к своей Родине, Республике Казахстан и к своим родителям.

Особое внимание будем уделять централизованной отправке выпускников школ на обучение за рубеж, причем, не только в Татарстан, но и в Китай, Германию, Францию, Америку.

Число праздников пополнят осенний Чак-Чак Байрам, концерты для людей среднего возраста. На них мы привлечем как наших заслуженных деятелей культуры (группа «Фонограф», Владимир Ступин, татарские исполнители – лауреаты международных конкурсов, а также татарские ансамбли из Ташкента и Татарстана).

Главная цель всех мероприятий – собрать в одно целое представителей татаро-башкирской диаспоры для решения вопросов укрепления межнациональной стабильности в городе Шымкенте. И, разумеется, поддержка решений Президента Республики.

— Для молодежи только спорт?

— Не только. Будут и дискотеки, и «круглые столы» на актуальные темы, и горные фестивали. Я очень хочу, чтобы в «Ак Барсе» прижилось тимуровское, волонтерское движение. Ведь это и помощь, и узнавание ближайшего периода истории страны из уст самих участников событий – Великой Отечественной войны, освоения целины, Голодной степи, ударных комсомольских строек, то есть из «первоисточников». Я это представляю так: ребята приходят на субботник к ветерану, в ходе общения они узнают о его былых трудовых, а быть может, и ратных заслугах. Опять же подчеркиваю, мы видим в числе этих волонтеров, участников каких-либо других мероприятий «Ак Барса» не только представителей татарской и башкирской диаспор. Мы будем рады всем.

— Я просмотрела устав «Ак Барса». В нем оговорено столько видов деятельности… Работать и вам, и с вами будет явно очень интересно. Здесь и изучение обрядов, традиций, и организация межконфессиональных и межнациональных деревень, школ лидерства и выживания, проведение воскресных детских садов и летних детских лагерей для углубленного изучения государственного, татарского, башкирского и других языков, спортивных, военно-спортивных, летне-оздоровительных и сельскохозяйственных лагерей, дебатных клубов, паломнических, исторических, культурных, научных, спортивных и туристических сборов, секторов бытового, экономического, оздоровительного, культурного, спортивного и научного обслуживания населения… Серьезная заявка.

— А еще и создание и организация работы печатных изданий, телерадиоканалов, телерадиопередач, электронных СМИ, чат-конференций, осуществление издательской деятельности; взаимодействие и взаимосвязь с управлениями, министерствами, ведомствами, государственными, этнокультурными и общественными организациями; на территории Республики Казахстан и за его пределами…

— А вот с этого места прошу поподробнее.

— Да, в наших ближайших планах наладить контакт с татаро-башкирским центром Ташкента. К ним в сентябре на гастроли приезжал Татарский государственный академический театр имени Г. Камала (Казань). Узбекскому зрителю они представили легендарный спектакль «Голубая шаль» и еще две постановки. Мы их хотели «перехватить», но не смогли, исключительно по срокам, надо было заранее обговаривать все детали. Но задумка такая у нас имеется. Понимаете, хочется нашим южанам-татарам и башкирам показать творчество профессионалов. Мы уже приглашали на сабантуи профессиональных артистов, понравилось. К примеру, Динара Байтемирова из Санкт-Петербурга. Самодеятельность – это, конечно же, неплохо, но, согласитесь, мы этот этап уже переросли. Нужен новый, качественный уровень.

— Кто вам помогает, кого можете отметить?

— Прежде всего это Муратали Оразалиевич Калмуратов, секретарь Малой Ассамблеи города Шымкента. Рамиль Равилович Мубараков, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, Дамир Касьянов, наш профессиональный художник. Гульшат Галимзяновна Сигбатуллина – учитель, она ведет занятия по языку в воскресной школе. Рамиль Махмудович Ильясов. На нем – весь фото и видеоархив, история центра. Тимур Абдуллин – спорт. Рамиль Байков, председатель Арысского городского татаро-башкирского этноцентра, спортсмен, учитель физкультуры. Все они – безотказные люди, настоящие подвижники. Низкий поклон им.

— Ася Ириковна, вопрос такого плана. Несколько лет назад наша редакция работала над выпуском книги «Южный Казахстан – колыбель дружбы». Она была посвящена этноцентрам области. В процессе выпуска книги Али Бектаев, в ту пору заместитель акима области, курировавший эту работу, попросил нас сделать акцент не на «песнях и плясках», а на деловых контактах диаспор со своей исторической Родиной. То есть предполагалось налаживание обратной связи, деловых контактов. Задача была не из простых. Тогда председатели центров ограничились заявлениями о намерениях создавать совместные предприятия, открывать, скажем, торговые дома, заимствовать какие-то технологии и т.д. Что-то изменилось за последние годы?

— Связь с Республикой Татарстан налажена. Есть намерения, но они пока в планах на перспективу. Из реального – приглашение учителей-выпускников Гуманитарного Университета для преподавания татарского языка не только детям, но и людям среднего возраста.

Разрабатываем модули предоставления молодежи рабочих мест как в черте города, так и за пределами нашей республики.

— И еще. Наверное, есть смысл взять определенное «шефство» над двумя улицами в Шымкенте, названными в честь соотечественников. Кстати, инициатива исходила от правления татаро-башкирского культурного центра. Это улица Диваева, переименованная в 1993 году. Абубакир Ахмеджанович Диваев – сын башкирского народа, крупный ученый-этнограф. А в 1996 году имя Хабира Пазикова, первого секретаря Южно-Казахстанского обкома партии (1944-1948 годы), было дано новой улице в микрорайоне Север.

— Что же, есть смысл подумать над этим и над многими другими предложениями. Я же говорю, мы намерены сделать работу нашего этноцентра настолько живой, полезной и интересной, чтоб к нам люди тянулись. Чтоб работа «Ак Барса» шла только на благо всего народа Казахстана. Быть может это несколько пафосно звучит, но мы, казахстанцы – один народ, мы – граждане особенного полиэтнического государства. Сегодня мы видим как неспокойно в этническом смысле в мире. То, что в других государствах является потенциальным источником разногласий и конфликтов, в нашей стране служит делу единения и развития. Мне очень нравятся слова нашего Ел басы: «Этнокультурное многообразие Казахстана – это наше преимущество. Это потенциал развития». Так будем же дорожить этим.

Беседовала Фарида Шарафутдинова

Пожелания центру

«У меня единственное пожелание центру: чем бы они не занимались, какие бы направления работы не выбрали, пусть все делают не для галочки, не для акимата, а от всей души, искренне для своего народа».

Асия Аюпова, «ҚР Құрметтi байланысшы» (Почетный связист РК).

«Я тоже принимал участие в работе ЮКО татаро-башкирского центра, когда председателем был Валиахмет Мавлютин. Но мой вклад – ничто в сравнении с вкладом других членов центра, отдававших все свое свободное время на благо процветания центра. Всю свою энергию мы направляли, к примеру на то, чтобы на Сабантуй дать представление, которое стало бы радостным и запоминающимся для всех гостей праздника. А новому коллективу в лице Аси Ириковны искреннее пожелание успехов и энергии».

Рифкат Зарипов, ветеран гражданской авиации.

«Ак Барсу» желаем процветания и поддерживаем политику центра, направленную на дружбу между народами, проживающими в Казахстане! Мы, пережившие войну, разруху, перестройку и до сегодняшних дней знаем, что поддерживая друг друга, не различая нации, только сплоченным дружным народом мы добьемся процветания!»

Равиль и Роза Шариповы, ветераны трудового фронта.

«Пусть вся работа центра будет направлена на укрепление межнационального единства, согласия и дружбы! На обеспечение мира и благополучия всей нашей страны».

Альфия Ахмеджанова, ветеран Национальной Гвардии РК, майор запаса.