В Алматы 25 ноября впервые прошел Международный день мант – кулинарный праздник, организованный группой энтузиастов.

Как ими заявлено, это мероприятие проводится для «укрепления традиционных кулинарных практик, укрепления межнационального общения горожан вне социальных сетей, общения вживую, обмена семейными традициями, рецептами и ритуалами приготовления мант», передает Аzattyk.

География стран, в которых манты – традиционное блюдо, обширна и начинается от Боснии и Герцеговины на западе и кончается Кореей на Востоке. Между ними – Турция, Россия (такие регионы, как Татарстан, Башкортостан), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Монголия, Китай. Хотя не везде то, что подразумевают под мантами, называется мантами. По происхождению слово «манты» – китайское, оно означает «начиненная голова».