«Беременный» мант приготовили в Шымкенте

В Шымкенте приготовили «беременный» мант, достойный Книги рекордов.

Шымкент настолько крут, что в нем даже манты беременеют. К такому выводу пришли участники необычного кулинарного эксперимента, который, возможно, войдет в казахстанскую книгу рекордов КИнЭС.

25 июня на базе отдыха «Холодильник» непривычно мало людей. Случайным посетителям сегодня вход на территорию запрещен. Оно и понятно – лишние шумы в кадре известного тревел-шоу ни к чему.

На площадке, где установлен очаг с казаном много людей – большая часть из них – создатели тревел-шоу «Покажи мне Азию», включая ведущих Антона Зайцева и Дениса Богославского. Замечены на импровизированной съемочной площадке и журналисты и операторы местных телеканалов. И если первые создают, вторые фиксируют появление на свет «беременного манта».

ДЛЯ СПРАВКИ: «Покажи мне Азию» – тревел-шоу, в котором ведущие Антон Зайцев и Денис Богославский путешествуют по странам Центральной Азии в поисках оригинальных рецептов для будущего ресторана Дениса. В каждой серии ребята знакомятся с местной культурой, традициями и особенностями национальной кухни.

Водичка в казане закипает, на подносе ожидают своего часа уже слепленные манты, а на столе бренд-шеф Денис Богославский раскатывает основу для манта-рекордсмена, параллельно объясняя, что, зачем и почему.

Поскольку найти мантоварку, которая соответствовала бы «высокому статусу» (шутка), а если быть точнее, размеру будущего кулинарного шедевра, не удалось, пришлось как-то выходить из положения, говорит эксперт и организатор мероприятия с казахстанской стороны Мария Брезинская.

«Сначала мы планировали использовать деревянную крышку от большого казана. И даже продырявили ее, но она не проводила пар так, как надо. Подобрали лист оцинковки, но при нагревании он выделяет опасные вещества. Отказались и от этой идеи. И тогда нашли огромную чашку, диаметром 1 метро и продырявили ее дно. Так у нас появилась мантоварка необычного размера», — рассказала Мария Брезинская.

К слову, идея приготовить не просто манты, а мант-рекордсмен, принадлежит именно ей.

«Ко мне обратились ребята из этого тревел-шоу. Мы пообщались и, когда они сказали, что хотели бы приготовить в рамках своего шоу манты, я спросила – а кого вы собрались этим удивлять? Шымкент – признанная гастрономическая столица страны и приготовить здесь просто манты… Тогда появилась идея приготовить необычный «беременный» мант – один большой мант, в котором будут аккуратно упакованы манты обычного размера. Идея понравилась всем. Ну а поскольку, такого рода рекордов в нашей стране, по-моему, не было, мы подали заявку в Казахстанскую книгу рекордов. Надеемся, наш мант займет в ней свое достойное место», — поделилась Мария.

Пока Мария давала интервью, Денис продолжал колдовать на «кухне». Невероятно, но факт – тесто, несмотря на то, что каталось на открытом воздухе, оставалось эластичным и не рвалось. И вот, мантоварка обильно смазана маслом, в нее помещен пласт теста. А далее Денис и Антон начали укладку мант. Честно, при виде этого действа у автора сего повествования закралась мысль, что из этой затеи не выйдет ничего, кроме слипшихся комков теста…

Но Денис, Антон, Мария и вся съемочная группа была уверена – эксперимент удастся на славу. Водрузив мантоварку на казан и плотно закрыв крышкой (обернув для верности фольгой), Денис и Антон поделились с журналистами своим мнением о Шымкенте. По словам Дениса, Шымкент это про красиво, вкусно и хороших людей.

«Замечательный город. Очень красивый, самобытный. Готовят здесь замечательно. Особенно мне понравился бешпармак. А еще – иримшик! Это что-то божественное!», — рассказал Денис. По его словам, именно иримшик займет свое достойное место в его копилке рецептов.

Антон Зайцев и вовсе признался – он наполовину казах:

«У меня же отец казах, а мама коста-риканка. Поэтому мне здесь очень комфортно. И блюда все мне прям родные-родные. Меня же, если всех детей находят в капусте, меня нашли в казы – оттуда все и началось», — сыпал шутками Антон.

Тем временем, мант-гигант, а по размерам он оказался огромным – чуть меньше метра в диаметре, при этом внутрь него поместилось 60 мант! Практически одна стандартная мантоварка. И главное – края манта были скреплены согласно концептуальной форме – красиво, в общем.

А когда все это великолепие аккуратно переложили на огромный деревянный ляган, провели «операцию» по вскрытию беременяшки, внутри плотными рядами сидели аккуратные, один к одному, и при этом ни разу не слипшиеся между собой, манты.

Эксперты – шеф-повара из Шымкента, которых специально пригласили оценить блюдо, признали – рекорд удался и по вкусовым качествам, и по эстетическим.