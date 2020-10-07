С воли заключенным исправительного учреждения Туркестанской области попытались передать сотовый телефон и алкоголь.

Правда предача продуктов питания оказалась с большим сюрпризом. Манты оказались с особой начинкой. В исправительном учреждении ИЧ 167/9 Туркестанской области одному из осужденных родственники принесли передачу. Правда, манты показались охранникам немного странными. Их проверили и оказалось, что сотовый телефон умудрились спрятать в этом блюде восточной кухни.

А еще была пресечена попытка проноса в закрытое учреждение кока-колы с особым, алкогольным вкусом. Видимо, так друзья с воли надеялись поднять настроение своему близкому. Другому сидельцу пытались передать 20 тысяч тенге. Деньги спрятали в обуви. Теперь всем, кто пытался передать в тюрьму запрещенные предметы, придется отвечать перед законом.