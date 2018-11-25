Форма ногтей может рассказать много чего о характере и индивидуальных предпочтениях.

Вы удивитесь, но это действительно так! Девушки придают своим ногтям форму в соответствии с собственными вкусами. Эти предпочтения проявляются и в других сферах жизни. Если хотите узнать о себе больше, то определите свою форму.

Квадратные ногти

У вас есть явные задатки лидера, а вашей силе воли может позавидовать любой. Вы излучаете уверенность, поэтому легко увлекаете за собой окружающих. Препятствия вас не страшат, но даже вызывают прилив энергии и желание их преодолеть. У вас много хороших друзей, которые готовы ради вас на все. Также вы умеете составлять правильные планы и предвидеть возможные трудности. Если поставили перед собой цель, то так или иначе добьетесь ее.

Овальные ногти

Вы живете в соответствии с тем, что диктует ваше сердце. Внутри себя умеете сопереживать людям и радоваться их успехам. Вы – романтик, который стремится радоваться жизни. Близкие люди чувствуют вашу постоянную заботу и желание сделать их счастливыми. Жизнь иногда вставляет палки в колеса, но вы стараетесь искать во всем хорошее. Оптимизм позволяет вам не только преодолевать трудности, но и не отчаиваться при их появлении.

Овально-квадратные ногти

В первую очередь вы цените успех и процветание. Вы считаете, что цель в любом случае оправдывает средства, но поэтому действуете решительно и без промедлений. В людях цените честность, логику, а также быстрое принятие решение. Иногда окружающим кажется, что вы слишком грубы, а порой и жестоки, но это не так. Просто вы не терпите хождений вокруг да около, а любите действия. Мужчины ценят вас за силу воли и решительность в достижении желаемого.

Миндалевидные ногти

По натуре вы не только творец, но и мечтатель. Вы часто пребываете в мире иллюзий, где ищете задумки для реализации новых планов. В любой ситуации сможете предложить оригинальный и нестандартный путь решения. Раньше вы сталкивались с неприятностями, но всегда с легкостью их преодолевали. Оптимизм помогает вам постоянно пребывать в хорошем настроении и заряжает окружающих энергией. Вы – настоящая душа компании!

Заостренные ногти (стилет)

Вы не просто умеете рисковать, но и любите это делать. Стоит вам услышать в чьем-то вопросе вызов – и вы уже торопитесь доказать, что он вам по плечу. Такое ощущение, что для вас нет задач, с которыми вы бы не смогли справиться. Ваша напористость не отпугивает окружающих, а даже привлекает. Они чувствуют, что вы можете дать решительный отпор любым неурядицам, и хотят научиться действовать также. Но при этом с дорогими вам людьми вы можете быть мягкой и нежной.