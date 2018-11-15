Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в несколько городов Европы из аэропорта Жуковский. Многие из этих направлений ранее покрывал исключительно «Аэрофлот», сообщили в Росавиации.

По информации Ведомостей, уральский перевозчик получил допуск на полеты в Амстердам, Мадрид, Лондон, Стамбул, Стокгольм, Прагу и Карловы Вары. Кроме того, компания сможет организовывать дважды в неделю рейсы в Катанию и Милан, а также трижды — в Париж. До десяти полетов в неделю также намечены в казахский Шымкент.

Когда авиакомпания запустит указанные рейсы, не уточняется. В данный момент на сайте перевозчика указаны лишь рейсы в Прагу. Недавно «Уральские авиалинии» также дали старт продажам билетов в Рим — первые рейсы отправятся в столицу Италии в конце декабря этого года.

На регулярной основе «Уральские авиалинии» организуют полеты в Тбилиси, Тель-Авив, Калининград и Симферополь. Также перевозчик предоставляет пассажирам рейсы в города Таджикистана и Киргизии. В начале октября авиакомпания запустила новый еженедельный рейс из Нижневартовска до Гянджа в Азербайджане.