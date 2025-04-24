Открываются авиарейсы из Шымкента в Караганду и Усть-Каменогорск

Ранее были прямые рейсы между Карагандой и Шымкентом, но несколько лет назад это сообщение было закрыто.

С 1 мая по 31 августа открываются коммерческие рейсы между югом и центром Казахстана – Шымкентом и Карагандой.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Время в пути составит в среднем 2 часа 20 минут.

Вылет из Шымкента в 11 часов 10 минут, посадка в Караганде – 13 часов 30 минут.

Вылет из Караганды в 14 часов 30 минут, посадка в Шымкенте – 17 часов.

Перелёты будет осуществлять компания «Южное небо».

А с 1 июня из аэропорта Усть-Каменогорска стартует новый регулярный авиарейс по маршруту Усть-Каменогорск — Шымкент. Перелеты будет выполнять авиакомпания SCAT Airlines пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Открытие нового рейса расширяет географию полетов из Восточно-Казахстанской области, делая ее еще более доступной для бизнеса, туризма и личных поездок.

Благодаря новым возможностям, жители региона смогут сэкономить время в пути и выстроить более удобные маршруты.

Билеты уже поступили в продажу. Актуальное расписание рейсов и условия бронирования доступны на официальном сайте авиакомпании и в авиакассах.