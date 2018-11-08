Заключительный матч чемпионата «Кайрат» — «Шахтер» станет последним для Андрея Аршавина в составе казахстанского клуба, передает Sputnik.

В связи с уходом Аршавина «Кайрат» запустил оригинальную акцию «Привет, Андрей».

Так, фанаты с именем Андрей смогут зайти на матч бесплатно. Для этого нужно будет показать удостоверение личности в кассе Центрального стадиона.

Напомним, именно на этом матче, в котором игроки «Кайрата» сыграют против «Шахтера», 11 ноября, пройдет церемония проводов Андрея Аршавина.

Как сообщается на портале футбольного клуба, за три сезона в «Кайрате» российский спортсмен провел свыше ста матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.

Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.