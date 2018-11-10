Пограничниками отделения погранконтроля «Жибек жолы авто», Сарагашского погранотряда РегУ «Оңтүстік» ПС КНБ РК задержана гр. РК 1975 г.р., следовавшая из РК в РУз в пешем порядке.

Гражданка решила «проверить» пограничников на бдительность и предъявила на паспортный контроль чужие документы, принадлежавшие гражданке РК 1973 г.р. Задержанная передана в РУВД Сарыагашского района.

Пограничниками отделения погранконтроля «Кордай авто» Кордайского пограничного отряда РегУ «Оңтүстік» задержаны двое граждан Кыргызской Республики, следовавшие из Казахстана в Кыргызскую Республику. При досмотре их автомашин «Мерседес Бенс 408» и «Мерседес Бенс 208D» в салонах погранконтролеры выявили несоответствие конструктивных особенностей а/м и технического паспорта (в салоне установлена цистерна ёмкостью 3800 литров без содержимого). Оба водителя переданы в РОВД Кордайского района.

Пресс служба ПС КНБ РК