Контроль за полным и своевременным осуществлением уплаты обязательных пенсионных взносов (далее – ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени, осуществляется органами государственных доходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Докажет, что вы работали, а отчисления производились нерегулярно, только суд.
Форма и содержание искового заявления (о подтверждении периодов перечисления обязательных пенсионных взносов для пересмотра размера базовой пенсионной выплаты), а также перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению, прописаны в статьях 148 и 149 Гражданского процессуального кодекса РК.
Исковое заявление подается в суд первой инстанции, при этом форма иска может быть письменной или электронной (посредством веб-портала «электронного правительства»).
В заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается исковое заявление;
2) фамилия, имя и отчество истца, дата его рождения, место жительства, ИИН, а если истцом является юридическое лицо, то его полное наименование и БИН, его банковские реквизиты и адрес.
3) фамилия, имя и отчество ответчика, его место жительства, ИИН (если известен), если ответчиком является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождение, банковские реквизиты и БИН;
4) суть нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истца и требования истца;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства;
6) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом или предусмотрено договором;
7) цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.
Исковое заявление подлежит подписанию истцом, а в случае электронного иска, то удостоверяется электронной цифровой подписью истца или его представителя.
К исковому заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии искового заявления и приложенных к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц;
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
3) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя(в случае если Вы не сможете присутствовать в суде);
4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
В Вашем случае это может быть трудовая книжка, справка от работодателя подтверждающая перечисления ОПВ, оборотная ведомость;
5) ходатайство истца об истребовании доказательств, если доказательства находятся у ответчика или третьего лица.
К Вашему сведению сообщаем, что согласно Закону РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», пенсионеры могут получить юридическую помощь на бесплатной основе.