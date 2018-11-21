Контроль за полным и своевременным осуществлением уплаты обязательных пенсионных взносов (далее – ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени, осуществляется органами государственных доходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Докажет, что вы работали, а отчисления производились нерегулярно, только суд.

Форма и содержание искового заявления (о подтверждении периодов перечисления обязательных пенсионных взносов для пересмотра размера базовой пенсионной выплаты), а также перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению, прописаны в статьях 148 и 149 Гражданского процессуального кодекса РК.

Исковое заявление подается в суд первой инстанции, при этом форма иска может быть письменной или электронной (посредством веб-портала «электронного правительства»).

В заявлении должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается исковое заявление;

2) фамилия, имя и отчество истца, дата его рождения, место жительства, ИИН, а если истцом является юридическое лицо, то его полное наименование и БИН, его банковские реквизиты и адрес.

3) фамилия, имя и отчество ответчика, его место жительства, ИИН (если известен), если ответчиком является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождение, банковские реквизиты и БИН;

4) суть нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истца и требования истца;

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства;

6) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом или предусмотрено договором;

7) цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.

Исковое заявление подлежит подписанию истцом, а в случае электронного иска, то удостоверяется электронной цифровой подписью истца или его представителя.

К исковому заявлению прилагаются следующие документы:

1) копии искового заявления и приложенных к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

3) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя(в случае если Вы не сможете присутствовать в суде);

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

В Вашем случае это может быть трудовая книжка, справка от работодателя подтверждающая перечисления ОПВ, оборотная ведомость;

5) ходатайство истца об истребовании доказательств, если доказательства находятся у ответчика или третьего лица.

К Вашему сведению сообщаем, что согласно Закону РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», пенсионеры могут получить юридическую помощь на бесплатной основе.