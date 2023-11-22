Новый формат назначения пенсий введут в Казахстане в 2024 году

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Администратор
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Багдат Мусин
Источник: //gov.kz

Вчера на заседании правительства глава Минцифры Багдат Мусин заявил о переходе на новый процесс назначения пенсий. Речь идет о цифровизации документов и архивов, передает NUR.KZ.

«В следующем году будет изменен процесс назначения пенсий, который будет проводиться в совершенно новом формате. Также разрабатываются проекты по упразднению 12 различных видов справок, требуемых при трудоустройстве, подключению к интернету, сдаче деклараций, постановке в очередь в детский сад. Государственные органы должны обеспечить качественное и своевременное внедрение пилотных проектов», — заявил Мусин, говоря о вводимых в Казахстане новшествах.

При этом позже на брифинге он пояснил, что в новом формате назначения пенсий в Казахстане сократят «шаги и количество документов».

«Один единственный документ, по которому мы сегодня еще работаем — это архивная справка и старая трудовая книжка. Чтобы этот вопрос решить, мы два предложения внесли. Сейчас соответствующие министерства будут решения принимать как войти: или последний отдел кадров будет ответственен за внесение всей информации в базу данных, или чтобы мы знали (Минцифры — прим. ред.), где человек раньше работал, потому что это все влияет на исчисление пенсионной выплаты.

И второе предложение — чтобы наши архивные системы были интегрированы, и чтобы, когда заявитель указывал, что он работал в Экибастузе в 1989 году, чтобы в архив ушла эта информация, там люди проверили эту информацию, и обратно она пришла к нам. То есть мы хотим, чтобы человек не приносил лишних документов, и чтобы это не занимало много времени для того, чтобы доказать, что ты когда-то где-то работал», — объяснил министр.

Как работает пенсионная система в Казахстане?

Добавим, по данным с официального сайта «Электронного правительства», в настоящее время в Казахстане функционирует многоуровневая пенсионная система, состоящая из базового, обязательного и добровольного уровней. На базовом уровне предусмотрена государственная базовая пенсионная выплата, которая назначается гражданам, а также лицам, постоянно проживающим на территории республики, при достижении пенсионного возраста и осуществляется независимо от получения солидарной и/или накопительной пенсии.

Ее размер при стаже участия в пенсионной системе 10 и менее лет либо его отсутствии равен 54% от величины прожиточного минимума (ПМ). За каждый год, отработанный сверх 10 лет, базовая пенсия будет увеличивается на 2%. Например, стаж 20 лет — базовая пенсия 74% от ПМ, работал 30 лет — базовая пенсия — 94% от ПМ, при стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% ПМ.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются и социально-значимые периоды:

  • уход за ребенком до 3 лет — (в пределах 12-ти лет);
  • периоды ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также за престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, инвалидом с детства до 16 лет;
  • время проживания супруг военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, дипломатических работников и др. (совокупно не более 10 лет).

Второй уровень (обязательный) — это:

  • солидарные пенсии, выплачиваемые за счет республиканского бюджета при наличии трудового стажа не менее 6 месяцев, выработанного по состоянию на 1 января 1998 года;
  • выплаты из единого накопительного пенсионного фонда (далее — ЕНПФ) за счет пенсионных накоплений работников.

Третий уровень (добровольный) — выплаты за счет добровольных пенсионных взносов. Добровольные пенсионные взносы — деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в ЕНПФ и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд за себя или третьими лицами. Их ставка, период уплаты определяются договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов. Вкладчиками добровольных пенсионных взносов является физическое или юридическое лицо, осуществляющее за счет своих собственных средств добровольные пенсионные взносы.

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