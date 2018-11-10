Ночное небо — одно из самых прекрасных зрелищ, которые подарили нам природа и Вселенная. На него можно смотреть бесконечно. Особенно, когда «падают» звезды. К радости, в этом месяце казахстанцы смогут полюбоваться самым ярким осенним звездопадом Леониды. TengriMIX рассказывает вам подробности.

В ноябре Земля будет проходить через пылевые шлейфы, оставшиеся от кометы Темпеля-Туттля. Частицы космической пыли войдут в атмосферу и начнут сгорать. Так и возникнет метеорный поток Леониды.

По словам Любови Шестаковой, научного сотрудника Астрофизического института имени Фесенкова, своего пика звездопад достигнет в ночь с 17 на 18 ноября. Правда, вероятно, он будет не очень ярким.

«Луна может помешать наблюдениям. Однако она не будет полной, и яркие метеоры создадут условия, чтобы увидеть явление невооруженным взглядом. К тому же Леониды сами по себе очень мощные, потому что комета не очень старая», — рассказала специалист.

Она отметила, что каждые 33 года этот поток проливается необычайным метеорным дождем. Это связано с тем, что сама комета Темпеля-Туттля возвращается к Солнцу каждые 33 года.

Последний сильнейший поток был в 1999 году. Самый же яркий зафиксированный в истории звездопад пришелся на 1833 год, когда свидетели одновременно наблюдали в небе тысячи вспышек. Очевидцы говорили, что по своей частоте метеоры в тот момент едва уступали частоте снежных хлопьев во время среднего снегопада. Мощный метеорный дождь также наблюдался в 1966 году, тогда каждый час в земной атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров. В этом году метеорный поток Леониды будет не столь ярким, так как является промежуточным. Ожидается, что темный свод озарят до 15 метеоров в час.

Кстати, свое название звездопад получил благодаря тому, что его радиант — точка на небе, из которой, как нам кажется, «падают» метеоры — находится в созвездии Льва.