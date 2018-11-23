«Устал-рисуй цветы. Злой — рисуй линии. Отчаялся — рисуй дороги» — этот метод концентрации Леонардо да Винчи й действует лучше, чем консультация у психолога.
Один из главных гениев эпохи Возрождения Леонардо да Винчи создал монументальные творения не только в искусстве и науке, но и в психологии. Художник описал простой механизм того, как можно лечить разум и душу с помощью красок и кисти. Всего в свой метод лечения художник внес 23 пункта.
Современные психологи отмечают, что да Винчи был совершенно прав. Этот метод снятие напряжения с разума, нервов и психики, действительно работает практически во всех случаях.
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Устал — рисуй цветы.
Злой — рисуй линии.
Болит — лепи.
Скучно — заполни листок бумаги разными цветами.
Грустно — рисуй радугу.
Страшно — плети макраме или делай аппликации из тканей.
Ощущаешь тревогу — сделай куклу-мотанку.
Возмущаешься — рви бумагу на мелкие кусочки.
Беспокоишься — складывай оригами.
Напряжен — рисуй узоры.
Важно вспомнить — рисуй лабиринты.
Разочарован — сделай копию картины.
Отчаялся — рисуй дороги.
Надо что-то понять — нарисуй мандалы.
Надо быстро восстановить силы — рисуй пейзажи.
Хочешь понять свои чувства — рисуй автопортрет.
Важно запомнить состояние — рисуй цветовые пятна.
Если надо систематизировать мысли — рисуй соты или квадраты.
Хочешь разобраться в себе и своих желаниях — сделай коллаж.
Важно сконцентрироваться на мыслях — рисуй точками.
Для поиска оптимального выхода из ситуации — рисуй волны и круги.
Чувствуешь, что «застрял» и надо двигаться дальше — рисуй спирали.
Хочешь сконцентрироваться на цели — рисуй сетки и мишени.