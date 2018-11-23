«Устал-рисуй цветы. Злой — рисуй линии. Отчаялся — рисуй дороги» — этот метод концентрации Леонардо да Винчи й действует лучше, чем консультация у психолога.

Один из главных гениев эпохи Возрождения Леонардо да Винчи создал монументальные творения не только в искусстве и науке, но и в психологии. Художник описал простой механизм того, как можно лечить разум и душу с помощью красок и кисти. Всего в свой метод лечения художник внес 23 пункта.

Современные психологи отмечают, что да Винчи был совершенно прав. Этот метод снятие напряжения с разума, нервов и психики, действительно работает практически во всех случаях.

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Устал — рисуй цветы.

Злой — рисуй линии.

Болит — лепи.

Скучно — заполни листок бумаги разными цветами.

Грустно — рисуй радугу.

Страшно — плети макраме или делай аппликации из тканей.

Ощущаешь тревогу — сделай куклу-мотанку.

Возмущаешься — рви бумагу на мелкие кусочки.

Беспокоишься — складывай оригами.

Напряжен — рисуй узоры.

Важно вспомнить — рисуй лабиринты.

Разочарован — сделай копию картины.

Отчаялся — рисуй дороги.

Надо что-то понять — нарисуй мандалы.

Надо быстро восстановить силы — рисуй пейзажи.

Хочешь понять свои чувства — рисуй автопортрет.

Важно запомнить состояние — рисуй цветовые пятна.

Если надо систематизировать мысли — рисуй соты или квадраты.

Хочешь разобраться в себе и своих желаниях — сделай коллаж.

Важно сконцентрироваться на мыслях — рисуй точками.

Для поиска оптимального выхода из ситуации — рисуй волны и круги.

Чувствуешь, что «застрял» и надо двигаться дальше — рисуй спирали.

Хочешь сконцентрироваться на цели — рисуй сетки и мишени.