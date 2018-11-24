В Шымкенте появились граффити — картины с изображением девушек — казашек. Как стало известно, приурочены данные работы к акции: «Мы против насилия в отношении женской половины Казахстана».

По словам авторов картины, таким образом они хотят выразить свое мнение, затронуть острую тему насилия в семье. Работы будут выставлены на долгий срок, чтобы каждый мог задуматься о проблеме.

«Мы хотим показать то, что в это время все и всё понимают по-разному. К примеру, одни понимают «уят» под одним ракурсом, а другие совсем наоборот. Есть золотая середина, ее нужно искать, а главное при этом поиске думать и мыслить», — пояснили организаторы.

Работы уже вызвали бурное обсуждение в сети, пользователи разделились на два лагеря, одни критикуют, другие благодарят молодежь Шымкента.

Шуддин Саидов