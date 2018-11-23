Полицейские Казахстана просят пешеходов в темное время суток носить светоотражающие браслеты, а на одежду и школьные ранцы устанавливать фликеры.

Яркая одежда или использование одежды, отражающей свет, сделает пешехода более заметным. Как показывает практика, в темное время суток пешеход с фликером заметен в свете фар автомобиля на расстоянии до четырехсот метров. При этом у водителя есть достаточно времени для торможения.

Полицейские периодически посещают школы и вручают ученикам светоотражающие атрибуты на одежду и ранцы.