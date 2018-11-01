Обычная житейская аксиома – чем больше тебе лет, тем чаще бываешь на похоронах, сидишь за поминальным столом. Слава Богу, в моем окружении принято поминать своих близких, ушедших в мир иной. Почему «слава Богу»? А потому, что бывает и по-другому: ушел человек из жизни, а родные тут же постарались забыть о его существовании, вычеркнули из памяти и все. Это не правильно. Вспоминать, тем более – ПОминать надо, не ради нашего успокоения, а ради покоя ДУШИ умершего.

На начало ноября и у западных христиан, и у наших православных выпали официальные поминальные дни. 2 ноября у католиков – день поминовения всех усопших, а 3-го ноября православные христиане отмечают Дмитриевскую родительскую субботу, последнюю из восьми родительских суббот в этом году. Она проводится перед днем памяти христианского великомученика Дмитрия Солунского. Как ее отмечают?

Прихожане Шымкента и области в этот день пойдут в православные храмы – кто на улицу Московскую, кто – на Туркестанскую, кто поедет в церковь на Чапаевку, а кто-то и в Коксаек (Георгиевку), где напишут в поминальных записочках имена своих умерших близких, поставят свечи за упокой души, покладут на канонник (панихидный столик) продукты. В этот день в храме зажгут свечи, будет петь хор, в воздухе обязательно разольется кадильный фимиам… Священник начнет зачитывать молитву. Прихожане станут плечом к плечу. Есть свидетельства, о них я слышала от отца Александра, протоиерея Свято-Никольского кафедрального собора Шымкентской и Таразской епархии, что пространство храма в этот день словно расширяется. Рядом со здравствующими, плечом к плечу незримо стоят и их усопшие, чьи имена они внесли в записки об упокоении. Вот для них, усопших, слова поминальной молитвы – поддержка и утешение. Родные и близкие молятся за них, просят Господа упокоить их души, простить прегрешения, даровать Царствие Небесное… Говорят, плохо тем, кого не поминают, их души скорбят.

И у мусульман в чести традиция поминать умерших. Обряды поминовения совершают не только в три, семь, сорок дней, год со дня смерти покойного. Во многих семьях каждый четверг или пятницу читают по ушедшим молитву, пекут жети щельпек (семь лепешек), готовят поминальную еду, в нашем регионе, как правило, варят плов. Не случайно у казахов родилась поговорка, в переводе на русский она означает следующее: «Пока души предков не будут довольны, у живых дела не пойдут»…

И моя семья проводит в доме небольшие поминки, примерно раза четыре в год собираем обед в честь ушедших родных. Признаюсь, я – в прошлом человек партийный и со знанием молитв пока сложновато, муж – атеист, у него накопились свои вопросы к Создателю… Как хозяйка, в этом деле главный упор делала на том, что будет на поминальном столе. После беседы с отцом Александром, состоявшейся на днях, я поняла, что делала это не правильно. Советы его универсальны. Узнайте о них и вы, пригодятся.

«Поминки – это прежде всего молитва. Если вы вместе встали перед обедом, прочитали акафист о единоумершем, попросили у бога прощения за него, вычитали все положенные молитвы, то только ПОСЛЕ ЭТОГО В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО С ВАМИ ВМЕСТЕ МОЛИЛИСЬ родные, близкие, вы угощаете их приготовленной пищей, – сказал отец Александр. – Повторюсь, поминки – это не еда, не три блюда, не булочки и компот. Это молитва. Вы собрались не поесть. И это не пикник, как вот многие путают, когда едут на кладбище, чтобы поесть. Еще водкой поливают могилу… Бред полнейший. Не было у православных такой традиции – водкой поминать умерших. Это идет со времен Великой Отечественной войны, когда бойцам перед сражением и после давали «боевые» сто грамм. После боя выжившие поминали оставшейся водкой погибших солдат. В тех адских условиях войны это было оправданно. Сегодня помянуть покойного водкой моральное право имеет только ветеран войны, остальные – нет… Если вы проводите поминки, созвали, скажем, сто человек, 99 выпили водки, а один не выпил, значит, поминал ОДИН. Помянутый водкой не считается помянутым».

На вопрос, а как быть, ведь люди скажут, что, мол, не по-людски, слишком скромно помянула… На что отец Александр категорично ответил: «Недовольные будут всегда. Всегда найдется тот, кто скажет, что у тебя был борщ холодный, или наоборот, чересчур горячий, что лапша была соленая или не соленая. Или ложки не те, крошек много было, стулья жесткие, салата много было или нет, наоборот, мало. Или – салат был, но положен не так…»

А что делать, если покойный человек тебе приснился, надо ли в таком случае поминать? Отец Александр на это ответил: «Приснился – и слава Богу! Это напоминание. Не каждый снится, это милость Божия. Господь позволил о себе напомнить. Далеко не каждому это позволяется. А позволил, значит Слава Богу. Надо пойти и помянуть».

И еще одну важную вещь я узнала от отца Александра. Как отличить традиционную веру от, скажем, секты? Главный признак – у сектантов не принято поминать, почитать умерших.

… Мы сейчас рассуждаем о поминовении, как бы считая, что боль утраты хоть немного, да поутихла. Скорбь осталась, она не избывна. Чем мы можем помочь ушедшему, да и возможно ли это вообще? Оказывается, возможно. По нашим усопшим, для спасения их души нужно творить только три вещи – это молитва, милостыня и благотворительность. Все остальное – от лукавого. И все это нам надо успеть сделать сейчас, при этой жизни.

Завершить тему на этот раз хочу цитатой Архимандрита Иоакима (Парр): «Кто может нам гарантировать, что завтра мы соберемся здесь в том же составе? Никто! Я так много похоронил людей, которые строили планы на тот день, в который я совершил их отпевание».

Так что, постарайтесь успеть. Постарайтесь…

Фарида Шарафутдинова