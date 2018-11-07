На государственном гербе, украшающем здание Акорды, появилась надпись «Qazaqstan» на латинской графике. Об этом сообщается на сайте strategy2050.kz.

Такие изменения вступили в силу с 1 ноября 2018 года согласно Закона «О государственных символах Республики Казахстан».

Также обновленный Герб появился на зданиях Парламента и Правительства РК.

Напомним, 12 сентября 2018 года состоялось заседание Научно-технической комиссии под председательством руководителя КТРМ Армана Шаккалиева с участием автора государственного герба Жандарбека Малибекова, в результате заседания, участники приняли решение одобрить изменение № 1 к СТ РК 989-2014 «Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия».

Таким образом, в национальный стандарт были внесены изменения в части написания слова «Қазақстан» на латинской графике «QAZAQSTAN» по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона ΔE.

Кроме того, включены ссылка на методическое пособие описания элементов и истории Государственного Герба и конструкторская документация, разработанная автором Государственного Герба Республики Казахстан Малибековым Жандарбеком.

Изменения были разработаны в соответствии с Указом Президента Нурсултана Назарбаева «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику».