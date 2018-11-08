На Шымбулаке запустили фуникулёры нового формата – Shymbulak 360º. Уникальность кабины заключается в прозрачном дне, что даёт более широкий обзор, создаёт максимальную иллюзию полёта над живописным ущельем и более захватывающие ощущения, передает Informburo.

Shymbulak 360º установила компания Samsung. Прокатиться на специальных фуникулёрах можно в секции канатной дороги Медеу – Шымбулак. Стоимость поездки в обе стороны 4000 тенге, что на 500 тенге дороже.

Директор горнолыжного курорта Ержан Еркинбаев сообщил, что для пассажиров новой кабинки в будущем будут предлагать бесплатные горячие напитки.

Кабинок с прозрачным дном всего 5.