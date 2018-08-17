На самой высшей точке Шымбулака на высоте 3 200 метров над уровнем моря появится современный туалет. Об этом сообщил директор ГЛК «Шымбулак» Ержан Еркинбаев, передает Tengrinews.kz.

По его словам, туалет установят к зимнему сезону. «Отсутствие канализационных сетей и суровые погодные условия учреждение санузла по просьбам «нетерпеливых» гостей сделали задачей сложновыполнимой. Многие курорты Альп тоже не имеют туалетов на такой высоте, но про это никому в голову не приходит ныть. Имеющийся туалет «сельского типа» был построен не для клиентов, а для спасателей, которые круглосуточно дежурят на Талгарском перевале, а клиенты могут за 7 минут спуститься на среднюю станцию и там воспользоваться красивым санузлом…» — комментирует он.

По его информации, уже проведен водопровод до самого верха. Сейчас подбирается решение по очистительным системам, которые позволят без канализации эксплуатировать санузел. «До зимы эту проблему решим, а тем, кто не может спланировать пятиминутный запас в своих био-физиологических потребностях либо имеет признаки недержания, рекомендую посещать туалет на средней станции до посещения перевала», — сообщил Еркинбаев.