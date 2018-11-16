В ночь с 14 на 15 ноября на свадебном мероприятии между несколькими мужчинами произошла словесная ссора.

На этой почве один из участников произвел из травматического оружия несколько выстрелов в сторону гражданина С. и ранил его в область лба и живота, второй нанес ему ножевое ранение в область грудной клетки сзади.

После этого они на автомашине марки «Мазда» скрываясь с места преступления, совершили столкновение с прибывшим на место происшествия спецавтотранспортом Департамента полиции.

Потерпевший доставлен в городскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Полицейскими установлены все участники конфликта, подозреваемые задержаны. Проводится досудебное расследование.

Пресс-служба департамента полиции Шымкента