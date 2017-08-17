В ЮКО по факту стрельбы на свадьбе возбуждено уголовное дело

15 августа 2017 года около часа ночи в дежурную часть Сайрамского РУВД поступило сообщение о том, что перед рестораном в селе Аксукент происходит перестрелка.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что группа молодых людей в целях привлечения внимания гостей произвели несколько выстрелов в воздух из неустановленного оружия.

В результате осечки оружия, произошел выстрел, который рикошетом от автомашины «Бентли» попал в двух женщин, 1952 и 1996 годов рождения.

Потерпевшие с полученными травмами обратились в районную больницу за медицинской помощью, но вскоре были отпущены домой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУВД задержали трех подозреваемых, 1992, 1993 и 1996 годов рождения, жителей ЮКО, двое из которых ранее судимы.

При обыске в доме одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья 12 калибра, два травматических пистолета и патроны различного калибра. У второго подозреваемого, из салона автомашины «Мерседес» изъяли обрез охотничьего ружья 16 калибра.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД и возбудили уголовное дело по двум статья УК РК: 293 «Хулиганство» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Подозреваемые водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО