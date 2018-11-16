В Санкт-Петербурге на видео попал момент, как кот исполняет напевы, похожие на грузинские, пишет РИА Новости.

«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», — пишет владелец кота Юрий Мережко.

Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh — Юрий Мережко (@yoorashka) November 14, 2018

В комментариях к видео знатоки уточнили, что песни на самом деле застольные. «Дала послушать своему коту, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная», — добавила пользователь соцсети Виктория Владимировна.

Другой пользователь уточнил, что песня – к путешествиям: «Мой кот повел меня к чемодану. А через неделю я уезжаю в Грузию», — написал он.

Кстати, по данным аналитиков, Грузия заняла первое место в рейтинге популярных направлений, куда туристы чаще всего ездят в компании друзей. В этом году страну посетили более 1,1 миллиона россиян.