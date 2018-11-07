Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы — пресс-секретаря акима Туркестанской области назначен Жунисов Ержан Кошкаралиулы.

Е.Жунисов родился в 1985 году в городе Шымкент. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности «Журналистика», обучался по программе магистратуры в университете Мармара в Стамбуле.

Трудовую деятельность начал в 2008 году редактором АО «Агентство «Хабар», в разные годы работал корреспондентом отдела новостей, продюсером дирекции информационно-аналитических программ. С 2013 по 2018 годы работал собственным корреспондентом в Турецкой Республике отдела международной информации телеканала «Хабар 24» «Агентства» «Хабар».