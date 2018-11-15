Исследователи из Германии полагают, что все дело в высоком содержании полифенолов, передает Sputnik.

В Германии с каждым годом растет число аллергиков, в большинстве случаев граждане ФРГ страдают от аллергии на пыльцу березы, но в последнее время аллергическую реакцию вызывают у людей местные яблоки, сообщает Welt.de. К такому выводу пришел специалист из Берлина Карл-Кристиан Бергманн.

По его словам, в Германии у каждого второго местного жителя возникает аллергическая реакция на фрукты или овощи.

Самыми аллергенными признаны такие сорта яблок, как Golden Delicious, Gala или Jonagold («Джонаголд»).

«Это так называемые десертные сорта яблок, которые содержат множество аллергенов», — говорит специалист.

Содержание аллергенов в большом количестве приводит к тому, что полифенолы не справляются с грибковой гнилью. По словам аллерголога, чем меньше полифенолов в яблоках, тем оно слаще. Низкая концентрация этого антиоксиданта содержится чаще всего в яблоках, купленных в супермаркетах.

Бергманн провел исследование и выяснил, что чем больше полифенола содержится в яблоках, тем меньше в нем аллергенов. Участники эксперимента, у которых была аллергия на фрукты, в течение 90 дней употребляли в пищу яблоки сорта Golden Delicious, насыщенные полифенолами. Как показали результаты исследования, у большинства из них на протяжении всего эксперимента практически отсутствовали жалобы на аллергическую реакцию.

По мнению Бергманна, в Казахстане растут гипоаллергенные яблоки.

«Такие проблемы, как яблочная аллергия, неизвестны местным жителям», — утверждает специалист.

Аллерголог изучил пока только плоды яблони Сиверса — дикоплодовый вид предгорных яблонь. Бергманн хочет провести исследование и выяснить, связана ли гипоаллергенность сорта с высоким содержания полифенолов или нет.

Он планирует сотрудничать с коллегами из Казахстана, предположительно, являющегося родиной прародителя яблока дикого сорта Malus sieversii.