С 1 ноября в Казахстане начали действовать поправки в Законе о госсимволах. В частности, на гербе было изменено слово «Казахстан», которое теперь будет использоваться на латинице — «Qazaqstan», передает Zakon.kz.

Данное новшество связано с переходом государственного языка на латинскую графику. Слово «Казахстан» будет заменено на «Qazaqstan» по всему тексту стандарта.

Такие значительные корректировки в государственной символике произошли впервые.

Последние изменения технического плана в гербе произведены в 2017 году. Используемый ранее цвет пантоне был доведен до соответствия международной системе Lab и стал более ярким.

Закон о государственных символах принят в Казахстане в январе 1996 года.