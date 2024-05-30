Блогер из Туркестанской области получил год за оскорбление флага

Год ограничения свободы получил блогер в Туркестанской области за то, что назвал казахстанский флаг — тряпкой. Государственный символ оскорбил 18-летний житель Сайрамского района.

Молодой человек ехал в автомобиле по центральной улице Сауранского района и запечатлел на кадрах казахстанский флаг. Видеозапись разместил в TikTok и сопроводил его нелицеприятным комментарием. Блогер обозвал флаг «тряпкой». На него посыпались гневные комментарии и позже молодой человек удалил пост. Это не помогло тиктокеру избежать ответственности. Психолого-филологическая экспертиза, анализировавшая содержание ролика, нашла в словах автора признаки оскорбления государственного символа Казахстана.

«Подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 372-ой уголовного кодекса, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год. Ранее мера пресечения в виде «содержания под стражей», применённая к подсудимому, была изменена на подписку «о невыезде и задержании надлежащего поведения», и был освобождён из-под стражи из зала суда», — говорит Асет Серикбай, пресс-секретарь суда Туркестанской области .

После широкого общественного резонанса тиктокер, можно сказать, отделался легким испугом.

За неуважение и надругательство над госсимволикой ему могли назначить весьма суровое наказание: от штрафа в 11 миллионов тенге до двух лет тюрьмы.