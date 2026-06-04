Голубые флаги украсили жилой комплекс в Шымкенте в честь государственного праздника

День государственных символов в Шымкенте отметили не только торжественными мероприятиями, но и народными инициативами. Жители одного из многоквартирных домов решили выразить свое отношение к главному символу страны необычным способом.

Общая идея объединила десятки семей и превратила обычный жилой комплекс в пример гражданской сплоченности.

Голубые полотнища, развевающиеся на ветру, сегодня стали главным украшением жилого комплекса «Жас Отау» в микрорайоне Туран. Ко Дню государственных символов жители многоэтажки превратили свой дом в настоящий символ единства и патриотизма, вывесив государственные флаги Республики Казахстан на балконах и фасадах здания. Инициативу поддержали все без исключения. Подготовку к акции начали заранее.

Как рассказала Ульжан Амантай, жительница города, идея украсить дом государственными флагами возникла не впервые: «16 декабря, в День Независимости, жители «Жас Отау» уже вывешивали флаги. И сегодня, в День государственных символов, мы также решили поддержать эту инициативу и украсить дом государственными флагами».

Для реализации идеи жильцы собрали средства и приобрели одинаковые флаги. В акции участвовали практически все соседи. По их словам, это стало возможностью выразить уважение к стране и её главным символам не на словах, а конкретным делом.

По мнению Айжамал Алипбековой, жительницы Шымкента, уважение к государственным символам начинается с личного примера и семейного воспитания: «У каждого государства есть своё место на мировой арене. Есть свои символы и отличительные знаки. Нашими символами являются флаг, герб и гимн. Мы хотим воспитывать у детей и молодёжи патриотические чувства и уважение к государственным символам».

Символично, что к акции присоединились и самые юные жители комплекса. Для детей это не просто праздничное оформление дома, а возможность с ранних лет узнавать историю и значение государственных символов своей страны.

В Шымкенте подобные инициативы уже стали доброй традицией.Ведь именно такие простые, но искренние поступки помогают сохранять связь поколений и укреплять чувство любви к Родине. Вместе с тем использование государственного флага требует соблюдения установленных норм.

Согласно законодательству Республики Казахстан, он должен быть чистым, целым и размещаться с уважением к его статусу.