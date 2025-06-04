День государственных символов отметили в Туркестане

4 июня, в День государственных символов Республики Казахстан, на площади «Рәміздер алаңы» в Туркестане прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага и исполнения Гимна страны.

В праздничном мероприятии приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, депутаты маслихата, ветераны, представители госорганов, интеллигенции, молодёжь и жители города.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «В 1992 году были утверждены государственные символы и с тех пор 4 июня — значимая дата для всей страны. Наш флаг, герб и гимн стали духовными святынями народа. Это символы патриотизма и гордости. Уважение к ним начинается с детства. Мы должны воспитывать подрастающее поколение в духе любви к своей Родине и её символам. Пусть наш флаг всегда развивается высоко, а Казахстан остаётся независимым и сильным государством!»

Во время церемонии творческий коллектив «Jana Lep» совместно со школьниками исполнил Государственный гимн. Также прозвучали патриотические песни, а талантливая молодёжь региона представила зрителям концертную программу.

Курбан Сулейменов, начальник филиала Республиканской гвардии по Туркестанской области: «Сегодня под этим большим флагом мы все вместе отмечаем День государственных символов. Это повод вспомнить, насколько важно беречь нашу страну, уважать её флаг, герб и гимн. Пусть наш флаг всегда будет высоко, а Казахстан — крепким и уважаемым государством!»

По данным пресс-службы акима области, в Туркестанской области действует 26 площадей символов и флагштоков. В этом году планируется строительство новых объектов в Мактааральском и Сауранском районах. Эта работа будет продолжена.