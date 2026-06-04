Шымкентцы выразили уважение символам страны

В Шымкенте торжественно отметили День государственных символов. На площади перед главным флагштоком города собрались сотни жителей, чтобы выразить почтение государственному флагу. В праздничной обстановке звучали патриотические песни и важные слова о независимости нашей страны. Вместе с горожанами в мероприятии принял участие и аким города.

Кульминацией торжественного мероприятия стала церемония выноса государственного герба и поднятия государственного флага Республики Казахстан. Тысячи голосов слились воедино во время исполнения государственного гимна. Приложив руку к сердцу, люди отдали дань уважения символам независимого Казахстана.

В церемонии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков. Он поздравил жителей с праздником и отметил важность государственных символов для укрепления единства страны и воспитания патриотизма.

Государственные символы-это история, независимость и суверенитет Казахстана. Они объединяют граждан страны и напоминают о нашей общей ответственности за будущее государства. Участники праздника уверены: такие мероприятия помогают молодежи лучше понимать значение государственных ценностей.

По мнению общественного деятеля Бекета Тургараева, государственные символы являются важнейшими атрибутами независимости страны: «Для нашей страны это один из самых значимых праздников. С обретением суверенитета наш небесно-голубой стяг гордо поднялся вверх, став символом нашей свободы и гордости. Мы обязаны чтить наши государственные символы, это долг каждого гражданина».

По словам мастера спорта по художественной гимнастики Алии Юсуповой, государственный флаг для каждого спортсмена является символом больших побед и достижений: «Для меня, как и для любого спортсмена, этот день имеет особое значение. Наш флаг поднимается в других государствах всего в двух случаях: во время официальных визитов главы государства и когда наши атлеты завоевывают высшие награды на мировых аренах. И когда ты стоишь на пьедестале, понимаешь, ради чего трудился. Я от всей души поздравляю казахстанцев! Желаю нашей стране мира и благополучия».

Торжественная встреча оставила у горожан чувство гордости за свою страну. Этот праздник еще раз напомнил, что уважение к государству начинается с уважения к его главным символам.