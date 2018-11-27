Уроженец теплого Шымкента Мурат Сарыбаев в настоящее время учится в одном из лучших университетов Китая, в котором он смог получить заветный грант. К сожалению, в Казахстане учиться бесплатно у парня не получилось.

Мурат рассказал в интервью ZTB.kz, почему, по его мнению, в последнее время Китай стал популярным направлением в образовании для казахстанской молодежи.

«Где-то с 5-го класса я мечтал учиться в Китае. Тогда мой двоюродный брат уже учился там. Он был для меня примером, владел английским и китайским свободно. И я тоже так хотел», — вспоминает Мурат.

После окончания школы у Мурата, к сожалению, не получилось поступить в казахстанский вуз на грант.

«Если честно, мне было немножко стыдно. Родители сразу сказали, если не поступишь на грант, то будешь работать. В один день, когда я сидел без настроения, дядя спросил у меня, не хочу ли я учиться в Китае. «Конечно, хочу!» — ответил я.

Целый год я копил деньги. Кем только не работал. Мне помогли еще близкие».

Казахстанец поступил на языковой факультет в город Гуанчжоу.

«Чтобы оправдать надежды родителей и дяди, я учился усердно с большим желанием. Спал мало, много занимался. За полгода овладел китайским и английским языками. Подрабатывал переводчиком, также работал тренером в спортзале, иногда официантом.

На второй год обучения начал получать стипендию. После языкового факультета я сдал экзамены и получил заветный грант в заветном китайском университете, который входит в 10-ку самых лучших университетов Китая. Образование здесь самое лучшее, а учителя — профессионалы своего дела», — рассказал парень.

Почему именно Китай?

— желание выучить китайский и английский;

— получить достойное образование;

— брат живет в Китае более 10 лет;

— в Китае нет коррупции, поэтому эта страна и развивается. Если завалишь экзамен, то никакие деньги и связи тебе не помогут. А в Казахстане легко уладить это деньгами;

— диплом котируется в других странах;

— становишься самостоятельным,

— можно учиться и параллельно работать.

Мурат признается, что скучает по близким, однако ближайшие годы хочет развиваться за границей.

«После учебы хочу поработать в Китае, США и Европе для получения опыта и достойного заработка. Также в планах поступить на магистратуру где-нибудь в Европе или США.

Я очень люблю путешествовать, изучать новые традиции, истории, общаться с людьми, узнавать что-то новое. Поэтому в планах объездить весь мир».