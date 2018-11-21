Казахстанские пользователи соцсетей набросились с критикой на департамент полиции Туркестанской области из-за приобретения автомобилей Camry 70 с номерами 7777 и 5555. Полиция пояснила, зачем нужны дорогие машины с «красивыми» номерами, передает NUR.KZ.

«Роскошная Camry последней модели, чтобы вы понимали. Базовая комплектация — от 25 тысяч долларов. Казахстанские полицейские заслужили такие патрульные автомобили?» — написала в Facebook казахстанская эмигрантка, называющая себя оппозиционером.

В комментариях к посту подписчики поддержали женщину и добавили каждый свою порцию критики.

Пресс-служба департамента полиции Туркестанской области прокомментировала видео.

«Данные автомобили предназначены для сопровождения иностранных делегаций. Марку, модели и номера выбрали специально, для престижа, ведь эти машины представляют наше государство перед иностранными представителями», — пояснили полицейские.