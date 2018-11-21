Казахстанские пользователи соцсетей набросились с критикой на департамент полиции Туркестанской области из-за приобретения автомобилей Camry 70 с номерами 7777 и 5555. Полиция пояснила, зачем нужны дорогие машины с «красивыми» номерами, передает NUR.KZ.
«Роскошная Camry последней модели, чтобы вы понимали. Базовая комплектация — от 25 тысяч долларов. Казахстанские полицейские заслужили такие патрульные автомобили?» — написала в Facebook казахстанская эмигрантка, называющая себя оппозиционером.
В комментариях к посту подписчики поддержали женщину и добавили каждый свою порцию критики.
Пресс-служба департамента полиции Туркестанской области прокомментировала видео.
«Данные автомобили предназначены для сопровождения иностранных делегаций. Марку, модели и номера выбрали специально, для престижа, ведь эти машины представляют наше государство перед иностранными представителями», — пояснили полицейские.
Прессек департамента полиции Туркестанской области пояснила зачем на патрульных Camry 70 номера 7777 и 5555https://www.nur.kz/1764690-policia-obasnila-zacem-na-patrulnyh-camry-70-nomera-7777-i-5555-video.html
Опубликовано Манасом Бистаевым Вторник, 20 ноября 2018 г.