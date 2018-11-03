Когда у казахов в семье решается вопрос о свадьбе, в первую очередь обсуждается сватовство. Родителей будущей невестки встречают за богато накрытым дастарханом, одаривают подарками и всячески пытаются найти общий язык со сватами.

Хотя взаимное уважение и по сей день остается основным пунктом в отношениях между сватами, появились новые обычаи. Некоторые из них весьма неординарные, например, традиция подкидывания сватьи на ковре, пишет NUR.KZ.

Видео, на котором запечатлена такая традиция, опубликовала на своей страничке в Instagram известный журналист Дана Бектурган.

https://www.instagram.com/p/BpR6Ql3hqJx/

В ролике запечатлено, как сватья ложится на ковер, а затем мужчины начинают подкидывать ее в воздух.

Телеведущая прокомментировала видео, написав, что такой традиции у казахов нет и так делают только в Астане.

Если одни подписчики писали в комментариях, что видят подобное впервые, другие отметили, что такая традиция есть в северных областях.

«Я знаю эту традицию. Когда моя младшая сестра вышла замуж за кокчетауского парня, сваты тоже так делали», «Прикольно, но как-то неудобно», «У нас ведь нет такой традиции. Смотрится как-то дико», «Такого я еще не видела», «Ужас», — писали комментаторы.