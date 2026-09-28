В Шымкенте школьники проверили знания казахских традиций

В Шымкенте прошёл интеллектуальный конкурс «Знаешь ли ты свои традиции?». Его участниками стали школьники, которые продемонстрировали знания национальных обычаев, истории и культуры.

Одной из участниц стала ученица седьмого класса Улар Муса. Она интересуется национальными ценностями, читает художественную литературу и вместе с другими членами команды тщательно готовилась к конкурсу.

«Для меня этот конкурс очень важен. Традиции — это ценное наследие, которое передаётся из поколения в поколение. Участвуя в таких мероприятиях, мы расширяем свои знания и делимся тем, что узнали из книг. Я считаю, что человек, который знает и ценит свою культуру и национальные ценности, обладает сильным духом», — рассказала Улар Муса.

Во время конкурса школьники отвечали на вопросы, выполняли интеллектуальные задания и представляли сценические постановки, посвящённые казахским обычаям и традициям. Участники также смогли продемонстрировать свои творческие способности, смекалку и знания истории.

Как рассказали в Центре обычаев и традиций, работа со школьниками ведётся на постоянной основе. Для детей проводят занятия, тематические встречи, экскурсии и мероприятия с участием мастеров прикладного искусства.

«Мы стараемся показывать традиции через сценические постановки, рассказываем детям об обычаях и объясняем их значение. Также посещаем школы и проводим экскурсии, чтобы каждое поколение понимало смысл национального наследия», — отметила научный сотрудник Центра обычаев и традиций Ляззат Кадирбек.

Организаторы считают, что такие мероприятия помогают школьникам не только запоминать традиции, но и лучше понимать их значение, сохранять интерес к истории и культуре своего народа.