В Шымкенте антимонопольной службой оштрафованы коммунальные учреждения

Шымкентские монополисты с начала года своевременно не обслужили более 200 жителей. В результате коммунальные учреждения были оштрафованы.

Они в установленные сроки не подключили к коммунальным сетям физических и юридических лиц на окраинах города и не проводили работы по графику. Об этом на брифинге рассказал руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Шымкенту Дархан Кайынбердиев.

В Шымкенте на учреждения, несвоевременно оказавшим жителям коммунальные услуги, наложен штраф в размере 31 миллиона тенге. Специалисты антимонопольного департамента в этом году провели 9 внеплановых проверок, в восьми из которых выявили различные правонарушения. В частности, некоторые учреждения своевременно не обслужили более 200 заявок, поступивших от юридических и физических лиц.

«У нас проверки проводятся только на основании заявления. На основании таких обращений было проведено 9 проверок. Чаще всего заявления поступают из тех районов, где строится новый дом. Согласно регламенту, заявка абонента должна быть рассмотрена в течение трех дней после сдачи документов и обслужена в течение двух последующих дней. Всего процедура занимает 5 дней. Но многие этот срок затягивают. У всех проверенных монополистов выявлены правонарушения и к ним приняты меры», — рассказал руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий в Шымкенте Дархан Кайынбердиев.

В период с 2020-го по 2022-ой годы учреждению «ҚуатЖылу Орталық-3″ на возмещение текущих затрат, государство выделило 2 миллиарда 350 миллионов тенге. Но полмиллиарда тенге по итогу 2021 года остались неосвоенными. В связи с этим цена тарифа на тепловые услуги была снижена на 41 процент. Однако тепловики с таким решением не согласились и дело дошло до суда.

«В 2021 в году выяснилось, что ранее утверждённый тариф не соблюдался. Поэтому для возврата потребителям 2 млрд 800 млн тенге, был снижен. Однако такое решение не устроило «КуатЖылуОрталық-3» и предприятие обратилось в суд. В ходе рассмотрения, суд решение департамента утвердил, посчитав его обоснованным», — говорит руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий в Шымкенте Дархан Кайынбердиев.

Благодаря государственным субсидиям цены на коммунальные услуги ежегодно стабилизируются. В частности, в 2018 году стоимость природного газа составляла 34, 47 тенге . А сегодня — цена голубого топлива упала до 32, 64 тенге за кубический метр.