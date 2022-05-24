В два раза больше убийств. Прокурор Шымкента рассказал об уровне преступности в городе

Печальную статистику озвучили в прокуратуре третьего мегаполиса. За пять месяцев 2022 года количество убийств и грабежей увеличилось на 60 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает OTYRAR.

В Шымкенте под руководством прокурора третьего мегаполиса Габита Муканова прошла коллегия, на которой обсудили пути предотвращения преступлений. Главный прокурор в присутствии начальника ДП г. Шымкента провел расширенное совещание.

«В этом году количество преступлений, а именно убийства растет на 60 процентов. В прошлом году было 10 случаев, а в этом году 16 случаев. Что касается грабежей, там тоже рост. Если в прошлом году было зарегистрировано 46 случаев, то в этом году 59. Теперь стоит вопрос, как предотвратить преступления. Все преступления у нас раскрыты. Главный прокурор мегаполиса поставил ряд задач, чтобы предотвратить преступления. Мы как надзорный орган будем следить за исполнением указаний», — сказал Ержан Марат, заместитель прокурора г. Шымкента.

Как стало известно, чаще всего убивают мужчины. В основном преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Как пояснили в надзорном органе, главный прокурор Шымкента будет лично курировать этот вопрос.