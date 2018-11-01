Знаменитый боксер Рой Джонс-младший опубликовал на своей странице в Instagram видеоприглашение от сварщика из Шымкента, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Sputnik. Спортсмена в своем родном городе ждет сварщик шестого разряда Сергей Бегун-Олевич.

Житель Шымкента этим летом стал счастливым обладателем перчаток с подписью Роя Джонса во время спартакиады в Костанайской области. Теперь Бегун-Олевич, который повесил перчатки на почетное место, надеется встретить боксера на солнечном юге и показать ему казахское гостеприимство.

https://www.instagram.com/p/BpkB-WHFu3D/?taken-by=royjonesjrofficial

Рой Джонс-младший уже бывал в Казахстане. В 2016 году он посетил несколько городов, прокатился на поезде, примерил тымак и признавался, что «визит в Казахстан для спортсмена — это риск для здоровья».

https://www.instagram.com/p/BpnAjZLgSDC/?taken-by=ali_zh

Рой Джонс-младший имеет два гражданства — американское и российское. В феврале этого года экс-чемпион мира в четырех весовых категориях завершил карьеру победой над американцем Скоттом Сигмоном и завоевал титул чемпиона по версии Всемирного боксерского союза (WBU) в первом тяжелом весе.