Пригласительные на Романсиаду в Шымкенте можно получить в редакции организаторов — газеты «Южный Казахстан». Гала-концерт престижного конкурса будет проходить в концертном зале Туркестан. Вход для зрителей бесплатный.

Но в «Южанке» сделали пригласительные билеты. Все что требуется от желающих посетить гласное музыкальное событие осени — это забрать билет в редакции.

«В этом году мы проводим юбилейную ХХ Романсиаду. Гостями гала концерта станут наши победители прошлых лет, которые сегодня поют на известных концертных площадках мира. Вход на концерт свободный, бесплатный. Но для удобства мы все таки решили сделать 1300 пригласительных билетов», — сообщила главный редактор «Южного Казахстан» Марина Лимаренко.

Получить пригласительные можно в приемной. Справки по телефону: 53-54-25.